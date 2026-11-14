«ليلة باظت خالص» يكشف عن بوستره الرسمي قبل طرحه في السينمات

في أجواء تنبض بالكوميديا والمفارقات غير التقليدية، كُشف عن البوستر الرسمي لفيلم «ليلة باظت خالص»، استعدادًا لانطلاقه في دور العرض السينمائي قريبًا، ليقدم للجمهور لمحة بصرية تعكس الطابع المجنون لأحداث العمل.

ويستعرض البوستر تفاصيل بصرية صُممت من منظور علوي يعكس فوضى الليلة؛ إذ يتوسطه أبطال الفيلم أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي وتارا عماد، إلى جانب شخصيات وعناصر غير تقليدية، من بينها قرد صغير فوق سيارة أجرة صفراء، وزي تنكري على هيئة قطة، فضلًا عن عناصر تعكس أجواء الأفراح، مثل باقة ورد وبالونة ملونة، في مشهد ينقل أجواء الكوميديا والفوضى التي يواجهها الأبطال.

وتدور أحداث «ليلة باظت خالص» في إطار اجتماعي كوميدي معاصر، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ومواقف غير تقليدية.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، الذي يتولى إخراجه أيضًا، وإنتاج مصطفى الفرماوي، بالتعاون بين شركات «بروديجى فيلم» و«ماجيك بينز برودكشنز» و«رشيدي فيلمز».