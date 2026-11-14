حرص المخرج البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار آسيف كاباديا على التعبير عن حبه لنجم الكرة المصري محمد صلاح، خلال وجوده على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابعة والأربعين، لحضور عرض الفيلم الوثائقي «بنتك» للمخرجة سارة الشاذلي.

والتقط آسيف كاباديا صورًا تذكارية على السجادة الحمراء، وهو يرفع قميص النجم المصري محمد صلاح، في لقطة جسدت إعجابه بلاعب ليفربول، بعدما خصص وقتًا للحديث عنه خلال «الماستر كلاس» الذي قدمه ضمن فعاليات المهرجان، قائلًا: «محمد صلاح هو ملكي المفضل، فأنا من مشجعي ليفربول، وشاهدته يلعب كثيرًا، كما حضرت نهائي دوري أبطال أوروبا».