الداخلية تضبط زوجا ادعى احتجاز أسرة زوجته لها واختطاف ابنه في البحيرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء شخص بشأن قيام أهلية زوجته باحتجازها واختطاف ابنه، إلى جانب الزعم بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول وترويج صورة مفبركة له وزوجته خادشة للحياء، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر المحررة ضد أهلية زوجته بالبحيرة.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى 11 يوليو الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها زوجة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، ومصابة بخدوش وكدمات متفرقة.

وبسؤالها، تضررت من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، بسبب خلافات زوجية بينهما، قامت على إثرها بترك المنزل وبرفقتها ابنها، والإقامة طرف أهليتها.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الزوج، وصدر حكم قضائي ضده بالحبس لمدة شهر، وعارض على الحكم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، والمقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بادعائه نكاية في زوجته وأهليتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.