غارات وتفجيرات وقصف إسرائيلي يستهدف 10 مناطق جنوبي لبنان

شهد جنوب لبنان، السبت، سلسلة غارات جوية وتفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدفت 10 مناطق، فيما سُجل تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وأجواء البقاع الشمالي وجرود الهرمل، شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء البقاع الشمالي وجرود الهرمل.

**محافظة النبطية

وفيما يتعلق بالاعتداءات في الجنوب، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على وادي الحجير، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في محيط بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، وبلدة بني حيان في قضاء مرجعيون.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي برعشيت وحداثا، وشن الطيران الحربي غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، بفاصل زمني يقل عن 15 دقيقة.

**محافظة الجنوب

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون، فيما سُمعت تفجيرات عنيفة في بلدة القنطرة، وفق المصدر ذاته.

وأفادت الوكالة، السبت، بأن غارة إسرائيلية استهدفت، خلال هجمات أمس، منزلًا مؤلفًا من 3 طوابق قرب نبع إبل في بلدة الخيام.

ولم تورد الوكالة تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم اتفاق "صيغة إطار" وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 يونيو، وينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ العدوان الإسرائيلي بين عامي 2023 و2024، الذي شهد توغلًا بريًا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.