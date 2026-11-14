إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بالكامل بحلول الغد

قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تعود حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بالكامل بحلول نهاية يوم غد الأحد، بعد أطول قرار لتعليق الرحلات على مستوى البلاد منذ 25 عاما.

وأوضح بيدفورد أن الرحلات الجوية "ستظل تشهد تأخيرات وإلغاءات" اليوم السبت، لكنه أكد أن "الأسوأ أصبح وراءنا".

وجاءت تصريحات بيدفورد في الوقت الذي تعمل فيه شركات الطيران في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على استعادة انتظام عملياتها، عقب قرار تعليق الرحلات الذي استمر أربع ساعات، وتسبب في تقطع السبل بمئات الآلاف من المسافرين

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التكنولوجيا الجديدة التي يجري إضافتها إلى نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد تسببت في تحميل المعدات القديمة فوق طاقتها، وحدوث انقطاعات متفرقة في الاتصالات وفجوات في تغطية الرادار، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.

وقال وزير النقل شون دافي إن الطائرات استأنفت الإقلاع والهبوط اليوم السبت، إلا أن تداعيات الأزمة قد تستمر لعدة أيام. وأشار مسؤولون إلى أن النظام من المرجح أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية في الوقت المناسب للتعامل مع الزيادة الكبيرة في حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر.

ويعد قرار تعليق الرحلات على مستوى البلاد الأول من نوعه منذ يناير/كانون الثاني 2023، عندما تعرض نظام حاسوبي رئيسي آخر تابع لإدارة الطيران الاتحادية، والمسؤول عن إرسال الإشعارات إلى الطيارين، لعطل فني، كما يُعد الثاني منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.