البحرية الإندونيسية تضبط 684 كيلوجراما من الرمال المشتبه في احتوائها على القصدير

أعلنت البحرية الإندونيسية ضبط 33ر684 كيلوجراما من مواد يشتبه في أنها رمال القصدير قبالة قرية بيلاكك في منطقة لينجا، بجزر رياو، وإحباط محاولة تهريب مشتبه بها، وفقا لما ذكره مسؤول بالبحرية.

وقال قائد قاعدة دابو سينجكيب البحرية، الليفتنانت كولونيل هندرو ويكاكسونو، إن الشحنة، التي تضم 46 جوالا، جرى التحفظ عليها داخل القاعدة، لحين فحصها وإخضاعها لاختبارات معملية مقررة لتحديد محتوياتها، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وقال ويكاكسونو، في بيان صدر بمدينة تانجونج بينانج اليوم السبت: "أظهرت عملية الوزن أن إجمالي المواد المضبوطة بلغ 33ر684 كيلوجراما".

وجاء اكتشاف الشحنة عقب ورود معلومات استخباراتية بشأن الاشتباه في نقل الرمال المحتوية على القصدير بحرا في منطقة سينجكيب بيسيسير، مما دفع أفراد البحرية إلى تكثيف الدوريات ومراقبة الساحل والموانئ القريبة.

وفي نحو الساعة 0240 صباحا بالتوقيت المحلي، عثر أفراد البحرية على 11 جوالا يشتبه في احتوائها على رمال القصدير، على أحد الشواطئ بالقرب من مزرعة تقع خلف منزل أحد السكان.