وزارة البيئة الإندونيسية تدعو إلى تعزيز إدارة النفايات في جاوة الوسطى لمنع اندلاع الحرائق

دعا نائب وزير البيئة الإندونيسي، دياز هندروبرايونو، إلى اتخاذ تدابير عملية لتحسين إدارة النفايات في إقليم جاوة الوسطى، في أعقاب تكرار اندلاع الحرائق في عدد من المواقع، من بينها مكب نفايات جاتيبارانج في مدينة سيمارانج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

ووفقًا لبيان جرى تأكيده اليوم السبت، تفقد دياز مكب نفايات جاتيبارانج للوقوف على أسباب الحرائق المتكررة، إلى جانب تقييم منظومة إدارة النفايات في مكب بوتري سيمبو بمدينة سوراكارتا.

وقال: "الهدف هو التوصل إلى حل مشترك لضمان عدم تكرار هذه الحرائق".

وعقب الجولة التفقدية التي أجراها، أشار دياز إلى أن بيانات وزارة البيئة سجلت اندلاع 76 حريقًا في مكبات النفايات في مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2026 وكان مكب جاتيبارانج من بين المواقع الأكثر تضررًا، إذ شهد أربعة حرائق منفصلة خلال شهر سبتمبر 2026 وحده.

وعلى الرغم من أن نسبة الالتزام بالتعميم رقم 11 لعام 2026، الصادر عن وزير البيئة بشأن الوقاية من حرائق مكبات النفايات والتعامل معها، بلغت نحو 90% شدد دياز على أهمية إجراء تقييم شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.