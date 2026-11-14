عائشة عبدالهادي: كان هناك من يمنح بعض عمال المحلة الكبرى 300 جنيه ويلبسهم «فانلات متقطعة»

قالت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة سابقًا، إنها بدأت تستشعر خطورة تطورات المشهد العمالي في مصر منذ موجة الإضرابات التي شهدتها البلاد خلال عامي 2006 و2007، مؤكدة أن مطالب العمال في تلك المرحلة كانت، بحسب رؤيتها، مطالب عمالية حقيقية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحدث المصري»، عبر شاشة «العربية الحدث»، أن طبيعة المشهد تغيرت بداية من عام 2008 وما تلاه، معتبرة أن تلك المرحلة شهدت دخول «توجهات خارجية» ومحاولات لاستغلال المطالب العمالية في إحداث اضطرابات سياسية.

وقالت عبدالهادي إن إضرابات المحلة شهدت، بحسب روايتها، وجود أشخاص يمنحون بعض العمال 300 جنيه، مضيفة: «كان فيه ناس بيدوا العمال 300 جنيه ويلبسوهم فانلات متقطعة»، حسب قولها

وأشارت إلى أن جزءًا من التحركات ارتبط، من وجهة نظرها، ببعض النقابات المستقلة وأشخاص «لهم رغبة في التغيير»، إلى جانب حركة 6 أبريل، معتبرة أن بعض هذه الأطراف أرادت «الناس اللي عاوزين يعملوا قلق في مصر».

وأكدت اعتقادها بوجود تدخلات خارجية استهدفت إثارة الفوضى من خلال الملف العمالي، قائلة: «أكيد كان فيه تدخلات»، وهي رواية طرحتها عبدالهادي من واقع تقييمها للأحداث خلال فترة وجودها في وزارة القوى العاملة.

ويُذكر أن حركة 6 أبريل ظهرت في ربيع 2008 عبر دعوة على موقع «فيسبوك» لدعم إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المقرر في 6 أبريل، قبل أن تتحول لاحقًا إلى حركة سياسية، فيما سبقت ذلك موجة من الاحتجاجات العمالية في المحلة، بينها إضراب واسع في ديسمبر 2006 ارتبط بمطالب تتعلق بالأجور والمكافآت وظروف العمل.

وقالت عبدالهادي إنها كانت على علاقة جيدة بالجهات الأمنية بحكم موقعها الوزاري، وإنها كانت تنقل ما يصل إليها وما تستشعره من تطورات، مضيفة: «كنت مستشعرة الخطر جدًا، وعن نفسي كنت ببلغ».

وكشفت أنه بعد وفاة محمد علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك، سادت رغبة لدى بعض المحيطين به في تجنب إبلاغه بما يمكن أن يزعجه، قائلة: «كان فيه كلام إن متضايقوش الريس، متقولوش حاجة تزعله».

وأضافت أنها اعترضت على هذا التوجه، قائلة: «نزعله دلوقت بدل ما نزعل كلنا.. لازم نبلغه باللي بيحصل»، مؤكدة أنها كانت ترى ضرورة وضع الرئيس أمام حقيقة الأوضاع والتطورات التي كانت تراها مقلقة.

وروت عبدالهادي جانبًا من مشاركاتها في اجتماعات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى تعرض مصر لانتقادات تتعلق بعمالة الأطفال، وقالت إنها ردت في إحدى الجلسات بالسؤال عن موقف المنتقدين من أطفال فلسطين، مضيفة أنها خرجت وقتها عن الإطار الدبلوماسي المعتاد في ردها.