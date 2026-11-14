حبس طالب لاتهامه بإشعال النيران في جسد زميله عقب خروجهما من المدرسة بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم اليوم السبت حبس طالب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسكب البنزين على جسد زميله وإشعال النيران به، عقب خروجهما من مدرسة مبارك كول بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا بإصابة طالب بالصف الأول الثانوي الفني بحروق خطيرة، إثر تعرضه للاعتداء من أحد زملائه وإشعال النيران بجسده.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطالب مصطفى «س.»، المقيم بمنطقة الشيخ حسن، سكب البنزين على جسد زميله مالك «م.» وأشعل النيران به، عقب خروجهما من المدرسة.

وسارع عدد من الأهالي إلى التدخل لإنقاذ الطالب المصاب، فيما نجحت بائعة خضراوات كانت تقف أمام المدرسة في إخماد النيران المشتعلة بجسده باستخدام بطانية، في مشهد ساهم في إنقاذه من استمرار اشتعال النيران.

وجرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الناس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب المتهم، واقتياده إلى قسم شرطة أول الفيوم، وتحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس الطالب المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.