وفد هندي رفيع المستوى يبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، في مقر المنطقة بالعين السخنة، وفدًا تجاريًا هنديًا رفيع المستوى من ممثلي كبرى الشركات الهندية، بتنسيق من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، وضمن جهود المنطقة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وجذب الاستثمارات العالمية.

وحضر اللقاء، الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية (OIP)، وممثل عن السفارة الهندية بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة والمطور الصناعي، وممثلي الشركات الهندية العاملة بالمنطقة الاقتصادية.

وأكد شيخون، في بيان عن المنطقة، أن التعاون المثمر والعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والهند تترجم يومًا بعد يوم إلى شراكات استثمارية ناجحة وواعدة للعديد من الشركات الهندية بالمنطقة الاقتصادية، وفي كل مناطقها الصناعية واللوجستية.

وأشار إلى تنوع القطاعات التي تستثمر بها تلك الشركات، وعلى رأسها قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والبتروكيماويات وغيرها.

وأكد شيخون أن المنطقة تتيح حزمة تنافسية متكاملة من الحوافز الجمركية والضريبية، مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة الدولية (FTAs)، التي تضمن نفاذية المنتجات إلى أبرز الأسواق العالمية، إلى جانب التركيز على مراكز تدريب العمالة الفنية المتخصصة كقطاع مستهدف ضمن استراتيجية المنطقة، نظرًا لدوره الفاعل في تلبية احتياجات المستثمرين من الكوادر البشرية المؤهلة وفق أحدث الأساليب العلمية لتعزيز بيئة العمل المتكاملة بالمنطقة.

وشهد الوفد عرضًا تقديميًا شاملًا عن المنطقة الاقتصادية ومقوماتها وأبرز الحوافز الاستثمارية والخدمات الرقمية التي تقدمها، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي يوضح شبكة الموانئ والمناطق الصناعية المتكاملة لدى الهيئة، وأبرز ملامح مشروعات البنية التحتية والمرافق، والمزايا التنافسية الأخرى التي تتمتع بها المنطقة.

ومن جهته، قدم عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي للمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، توضيحًا لأحد الركائز الأساسية لنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المتمثل في شبكتها القوية من المطورين الصناعيين ذوي المستوى العالمي الذين يساهمون في تحويل الرؤية إلى واقع وإنجاز عملي.

ولفت إلى الدور الحيوي للمطور الصناعي وأهميته في تهيئة بيئة العمل المتكاملة والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها للمستثمرين تحت مظلة المنطقة الاقتصادية.

ونوه البطريق إلى تكامل الأدوار بين المنطقة والمطور الصناعي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما بهدف جذب استثمارات نوعية جديدة وتوطين العديد من القطاعات الصناعية المستهدفة.

وشهدت فعاليات اللقاء عرض قصص نجاح بعض الشركات الهندية العاملة بالمنطقة الاقتصادية بنطاق المطور الصناعي أوراسكوم، وما حظيت به تلك الشركات من دعم مؤسسي ومزايا تنافسية فريدة تتمثل في توافر مصادر الطاقة والبنية التحتية العالمية، فضلًا عن التكامل الفاعل بين الموانئ والمناطق الصناعية، الذي يتيح حزمة واسعة ومتنوعة من الخيارات التصديرية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي ختام الزيارة، أجرى الوفد الهندي جولة تفقدية موسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، للتعرف عن قرب على إمكاناتها وجاهزية بنيتها التحتية ومطوريها الصناعيين، ونماذج الشركات الهندية الناجحة في قطاعي الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، للاطلاع على جاهزية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.