جنايات سوهاج تحيل أوراق 15 متهما إلى المفتي في قضية مشاجرة ثأرية أسفرت عن مقتل شخصين

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم ، بإجماع الآراء، إحالة أوراق 15 متهمًا، بينهم ثلاث سيدات، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

ويواجه المتهمون اتهامات بقتل شخصين والشروع في قتل آخرين خلال مشاجرة مسلحة وقعت بين عائلتين بدائرة مركز سوهاج. وحددت المحكمة 22 ديسمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الأمير أبو كريشة، وعضوية المستشارين أحمد طلبة وأحمد صلاح، وأمانة سر محمد العربي.

تعود أحداث القضية إلى عام 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باندلاع اشتباكات بين عائلتين بدائرة مركز سوهاج. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل الطفلة ش. ش. والشخص ع. ص.، وإصابة عدد من الأشخاص، وذلك على خلفية خلافات ثأرية سابقة بين الطرفين.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، أطلق المتهمون أعيرة نارية تجاه المجني عليهم، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين، من بينهم سبعة أشخاص أصيبوا بعاهات مستديمة. ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تشمل استعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في قتل 17 شخصًا، وحيازة أسلحة نارية آلية وذخائر دون ترخيص، واستخدام الحجارة في الاعتداء على المجني عليهم.

وأوضحت التحريات أن خلافات ثأرية قديمة بين العائلتين كانت وراء الاشتباكات. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأقر عدد منهم بارتكاب الواقعة خلال مواجهتهم بها، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي قررت إحالة أوراقهم إلى المفتي.