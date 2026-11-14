إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل جاره ذبحا بسبب السحر

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور اليوم السبت، إحالة أوراق عامل سيراميك إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل جاره ذبحًا في وضح النهار، بعدما توهم أن المجني عليه تسبب له في أذى بالسحر.

وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب ومصطفى الرفاعي، وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتقاد المتهم أن جاره قام بعمل سحر له تسبب في طلاقه من زوجته، زاعمًا أنه شاهد ذلك في المنام، وأن هاتفًا طلب منه ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليه.

وبحسب التحقيقات، أعد المتهم سكينين وتوجه إلى المجني عليه، وما إن تصادف لقاؤهما حتى باغته بضربة في الرقبة، أعقبها بضربة أخرى في يده اليسرى، قاصدًا إزهاق روحه، ليسقط المجني عليه قتيلًا أمام أعين المارة، في مشهد أثار حالة من الصدمة.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة خلال تحقيقات النيابة العامة، مبررًا جريمته باعتقاداته الوهمية بشأن تعرضه للسحر.

وكانت محكمة جنايات دمنهور أول درجة قد أحالت المتهم إلى لجنة من استشاريي الطب النفسي، والتي انتهت تقاريرها إلى سلامة إدراكه واختياره وقت ارتكاب الجريمة، قبل أن تصدر حكمًا بإعدامه شنقًا.

واستأنف المتهم الحكم الصادر ضده، وأثناء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، قررت المحكمة إحالة أوراقه مجددًا إلى مفتي الجمهورية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وكانت النيابة العامة بكفر الدوار قد أسندت إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه محمد موسى حسن مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سكينين، ونفذ جريمته على النحو الوارد بأوراق القضية وتقارير الطب الشرعي.