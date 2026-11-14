عاصفة في شمال غرب المحيط الهادئ قد تفاقم اضطرابات الطيران بالولايات المتحدة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن عاصفة تتجه نحو منطقة شمال غرب المحيط الهادئ قد تعقد عمليات الطيران في المنطقة في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، وذلك رغم جهود التعافي بعد قرار تعليق الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة أمس إثر عطل تقني ومشكلات في شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

وبحسب الشبكة الإخبارية، من المتوقع أن تجلب جبهة باردة قوية أمطارا وهبات رياح قوية، إلى جانب انخفاض مستوى السحب في المناطق الغربية من ولايتي واشنطن وأوريجون، مساء السبت وخلال الليل.

وأشارت إلى أن هذه الظروف الجوية المتدهورة قد تتسبب في مزيد من التأخيرات بالمطارات الواقعة في المنطقة، بما في ذلك مطار سياتاك بمدينة سياتل ومطار سبوكان الدولي بولاية واشنطن.

ويُعد مطار سبوكان الدولي حاليا من بين المطارات الأكثر تضررًا من العطل، وفقا لموقع "فلايت رادر 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران.

ووفقا لـ"سي إن إن"، قد يؤدي انخفاض مستوى السحب إلى تراجع مستوى الرؤية أمام الطيارين أثناء الإقلاع والهبوط، ما يجعل توجيه الطائرات والتحكم في مسارها بأمان أكثر صعوبة. وإذا انخفضت السحب إلى مستويات شديدة التدني، فقد تفرض المطارات قيودا على حركة الطيران للحفاظ على سلامة العمليات الجوية.

وفي مناطق أخرى، قد يشكل اشتداد الرياح في شمال شرق الولايات المتحدة، وتراجع مستوى الرؤية في مدينة دنفر، وانخفاض مستوى السحب في سان فرانسيسكو، تحديات محلية أمام حركة الطيران.

ووفقا لبيانات لخدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، تم إلغاء أكثر من 3600 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم السبت، حيث تعمل شركات الطيران على معالجة تراكم الرحلات الناتج عن توقف حركة الطيران الذي استمر لساعات طويلة أمس.

وحتى الساعة 8:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ألغت خطوط دلتا الجوية 20% من رحلاتها المقررة اليوم السبت، وخطوط يونايتد الجوية 17%، وخطوط أمريكان إيرلاينز 15%.

ومن المتوقع أن يواجه المسافرون المرهقون المزيد من الازدحام والاضطرابات في المطارات في جميع أنحاء البلاد.