قصف روسي مكثف على مدن أوكرانية يسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين

أفاد مسئولون أوكرانيون، اليوم السبت، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 30 مدنياً بجروح، جراء سلسلة من الهجمات الروسية التي استهدفت مدناً أوكرانية.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، ميخايلو سيميكين، عبر تطبيق تيليجرام، أن الهجمات أسفرت عن إصابة 22 شخصاً على الأقل في المدينة وحدها، بينهم ثلاثة أطفال، مشيراً إلى أن المدينة كانت قد تعرضت بالفعل لهجوم روسي يوم الجمعة.

وفي مدينة بافلوهراد بمنطقة دنيبروبتروفسك، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليكساندر هانجا، بمقتل رجل في الهجمات الروسية، مضيفاً أن 10 أشخاص آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، قد نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباتهم.

ولم ترد أي معلومات حول نوعية الأسلحة المستخدمة في أي من الهجومين، أو حجم الأضرار الناجمة عنهما.

وتشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. ومع الجمود الذي تشهده خطوط المواجهة الأمامية، يركز الجيش الروسي منذ أشهر هجماته بشكل أساسي على المراكز الحضرية في أوكرانيا.