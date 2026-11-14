رئيس الوزراء البريطاني: المحافظون قطعوا جميع جسور التواصل بعد بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، قبيل انعقاد قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن حزب المحافظين "أحرق جميع جسور التواصل" في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وإن البلاد "خسرت أكثر مما كسبت" خلال السنوات العشر التي أعقبت الاستفتاء.

ودافع رئيس الوزراء عن مساعيه الرامية إلى تعزيز العلاقات مع بروكسل، قائلًا إن الاتفاق الجديد الذي يأمل في التوصل إليه الأسبوع المقبل من شأنه أن "يخفض أسعار المواد الغذائية"، ويزيد الأموال المتاحة للمصدرين البريطانيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومن المقرر أن يلتقي بيرنام قادة الاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر، لإبرام اتفاقيات قال إنها قد تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر0% وتشمل مجالات الغذاء والزراعة، وتجارة الانبعاثات، وبرنامجًا لتنقل الشباب بين الجانبين.

وأضاف أن المملكة المتحدة ستعمل بعد ذلك على "استكشاف الخيارات" لإقامة علاقة مختلفة طويلة الأمد مع التكتل التجاري.

وخلال كلمته أمام مؤتمر حزب العمال الويلزي، اليوم السبت، قال رئيس الوزراء: "يتعين علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ قرارات صعبة لخفض تكاليف المعيشة".

وأضاف: "ولهذا، سأشارك خلال الأيام القليلة المقبلة في القمة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسأعمل بجد، في إطار الاستعداد لها، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين بشأن الغذاء والزراعة. ولماذا أسعى إلى ذلك؟ لأنني أريد دعم الشركات الويلزية".