ذا تايمز: متهم في أمريكا بتدبير هجمات إرهابية لصالح إيران كان يحمل الجنسية البريطانية

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أفادت تقارير إعلامية بأن مشتبهاً به وُجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة بالتخطيط لحادثة قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد، قد جُرد من جنسيته البريطانية الشهر الماضي بعد فراره إلى الشرق الأوسط.

ويُعد محمد علي الحسني، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، واحداً من ثلاثة رجال متهمين في الولايات المتحدة بتدبير 18 مخططاً إرهابياً مدعوماً من إيران في أوروبا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

ويزعم مسؤولون أمريكيون أن الحسني "وجه شركاء له في المملكة المتحدة ودفع لهم أموالاً للقيام بخطوات تحضيرية وترتيب الدعم اللوجستي لمخطط قاعدة فيرفورد" انطلاقاً من إيران.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" الآن بأن الحسني كان مواطناً بريطانياً حتى تم سحب جنسيته الشهر الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن وزيرة الداخلية، شبانة محمود، كانت قد بعثت برسالة إلى المشتبه به لإبلاغه بأن القرار قد اتُّخذ بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي.