جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، دعوته جادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبدء مفاوضات لتحقيق ذلك دون شروط مسبقة.

وقال نتنياهو، في بيان مصور نشره حزب الليكود، إن الإحاطة الأمنية التي قدمها لآيزنكوت «عززت فهمي لمدى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الوقت، حكومة تضم جميع الأحزاب التي تدعم وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي»، على حد تعبيره.

وأضاف: «دعونا ندخل الغرفة دون شروط مسبقة، ونضع جانبًا جميع الخلافات، ونتوصل إلى اتفاقيات من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك مسألة التجنيد الإجباري، التي يمكن حلها بالتعاون مع ممثلي الحريديم»، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وزعم نتنياهو أن إيران تعمل على استئناف برنامجها النووي، وأنها ستستخدم القنبلة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن العمليتين اللتين نُفذتا ضد إيران خلال العام الماضي «أزالتا خطر الإبادة المباشر عنا»، ومشددًا على ضرورة «إزالة هذا التهديد الوجودي عنا نهائيًا».

وقال نتنياهو: «لن تتمكن حكومة ضيقة، أو حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب، من مواجهة هذا التحدي الجسيم»، في إشارة إلى الأحزاب العربية في إسرائيل.

وتابع: «لكن حكومة وحدة وطنية ستكون قادرة على تحقيق ذلك في الوقت المناسب، وضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة».