توتنهام يستعيد ذكرى فوزه التاريخي على منتخب الأهلي والزمالك

استعاد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ذكرى فوزه التاريخي على منتخب الأهلي والزمالك بنتيجة 7-3، في المباراة الودية التي جمعتهما بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 14 نوفمبر عام 1962.

وجاءت المواجهة ضمن سلسلة المباريات الودية التي استضافتها القاهرة أمام الأندية الأوروبية، بعدما اتفق الأهلي والزمالك على تأسيس شركة للتعاقد مع فرق من أوروبا لخوض مباريات في مصر.

وشهدت المباراة مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية في ذلك الوقت، بينما نجح الفريق الإنجليزي في فرض تفوقه وتسجيل سبعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف للمنتخب المصري، حملت توقيع طه إسماعيل وحمادة إمام وصالح سليم.

ونشر توتنهام عبر حسابه الرسمي صورة أرشيفية من المواجهة، احتفالًا بذكرى المباراة التي تعود إلى 64 عامًا، وتظل واحدة من المواجهات التاريخية التي جمعت الكرة المصرية بأحد كبار الأندية الإنجليزية.