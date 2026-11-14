اندلع حريق كبير، السبت، في مخيم للاجئين السوريين بمنطقة البقاع وسط لبنان.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود بأن حريقا كبيرا اندلع في المخيم الذي يقع في بلدة "بر الياس" في قضاء زحلة بمحافظة البقاع.

وأدت النيران إلى احتراق جميع الخيام البالغ عددها 59 خيمة بشكل كامل، وتقطنها 75 عائلة أي نحو 486 شخصا، دون ورود أنباء على الفور عن وقوع إصابات.

ولم تعقب السلطات حتى الساعة 18:23 ت.غ على اندلاع الحريق.

ويستضيف لبنان أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين الذين لجأوا إليه منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، فيما تشير تقديرات السلطات اللبنانية، في يناير 2026، إلى وجود نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد، بينهم قرابة 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في يونيو 2025 خطة متعددة المراحل لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تشمل العودة المنظمة وغير المنظمة، وأطلقت في الشهر نفسه برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.

وفي يناير 2026، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد عودة أكثر من 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2025، استنادا إلى بيانات المديرية العامة للأمن العام اللبناني.