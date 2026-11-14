سوريا: مقتل رجل وطفلة وإصابة اثنين في انفجار سيارة مفخخة جنوب دمشق

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم السبت.

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «قُتل رجل وطفلة وأصيب اثنان بجروح، أحدهما في حالة حرجة، جراء انفجار سيارة مفخخة في حي النسيم على أطراف مدينة جرمانا».

وقال مصدر أمني سوري لـ(د ب أ) إن «عبوة ناسفة انفجرت في سيارة كانت تقف قرب كراج النسيم (لصناعة البطاريات ـ المدخرات) على أطراف مدينة جرمانا، وإن السيارة كانت مركونة منذ ساعات بعد ظهر اليوم، وإن أضرارا طالت عددا من السيارات والمباني».

وأضاف المصدر أن «قوات الأمن العام فرضت طوقا في محيط مكان التفجير وبدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ووصلت قوات خاصة من الداخلية السورية لفحص المنطقة خوفا من وجود عبوات أخرى».

وقال سكان في مدينة جرمانا إن «صوت انفجار كبير وقع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وعندما خرج الأهالي من منازلهم شاهدوا السيارة التي انفجرت تحترق وسط حالة هلع وخوف للسكان».

وأكد السكان أن عددا كبيرا من السيارات التابعة لقوات الأمن السورية وصلت بعد دقائق من الانفجار إلى المكان، وقامت بإغلاق الشوارع المؤدية إليه والسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالوصول إليه.

وتُعد مدينة جرمانا مدخل العاصمة السورية دمشق من جهة مطار دمشق الدولي، وقد شهدت عدة انفجارات منذ سقوط نظام بشار الأسد، وكان آخر انفجار شهدته المدينة بداية شهر يوليو الماضي جراء انفجار حافلة ركاب.