 الأهلي يفوز على 6 أكتوبر في الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يفوز على 6 أكتوبر في الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2026 - 8:25 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 8:25 م

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق 6 أكتوبر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة في السادسة من مساء اليوم، ونجح الفريق في التأهل للمرحلة المقبلة برصيد 15 نقطة في الصدارة بدون خسارة.

وحسم فريق رجال طائرة الأهلي الشوط الأول على 6 أكتوبر بنتيجة 25-18، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-14، قبل أن يفوز في الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-22.


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