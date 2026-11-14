استعادت السلطات المجرية ما يقرب من 20 مليون دولار نقدا، كان بعضها مدفونا في الغابات أو مخبأ في مباني مزارع والمستودعات، وذلك في إطار تحقيق في ‌قضية رشوة تتعلق بميكلوش شيستاك الذي كان وزيرا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وتعهد رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، بإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي توترت بسبب خلافات في ⁠عهد أوربان امتدت لسنوات.

كما تعهد رئيس الوزراء المنتمي لتيار يمين الوسط أيضا بفتح تحقيق شامل في اتهامات الفساد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مكتب استرداد الأصول وحمايتها في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: "عثر المحققون خلال عمليات التفتيش على مبالغ نقدية ضخمة مدفونة في الغابات ومخبأة في مباني زراعية ومستودعات وعقار سكني ومخزنة في خزنة عالية القيمة في مكان منعزل".

وقال وزير المالية المجري أندراش كارمان إن حصر النقود التي تم استعادتها، باستخدام آلات عد الأوراق ‌النقدية، ⁠استغرق ثماني ساعات من 12 موظفا بالخزانة العامة.

وقال ماجار إن استعادة النقود تكتب النهاية لما وصفها "بالمافيا" التي قادها تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) من تيار اليمين، الذي ينتمي إليه أوربان، وحلفاؤه من الديمقراطيين المسيحيين خلال فترة حكم أوربان التي استمرت ⁠16 عاما.

وكتب فيدس في منشور على موقع فيسبوك أنه يأمل ألا يكون شيستاك على صلة بهذه الأموال.

ونفى شيستاك، وزير التنمية في حكومة أوربان من 2014 إلى ⁠2018، ارتكاب أي مخالفة.

ولم يرد محاميه جابور باب على طلب للتعليق على بيان مكتب استرداد الأصول لكنه قال لموقع (تيليكس) الإخباري المحلي ⁠إن النقود المضبوطة لا تخص شيستاك العضو في لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بالبرلمان.

وأضاف أن قضية الرشوة تضم أيضا مشتبها بهم آخرين.