وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام بذهبية كأس العالم لسلاح السيف

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال ببطولة كأس العالم، المقامة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

ونجح أحمد هشام في حصد اللقب بعد فوزه على الروسي بافيل جراودن بنتيجة 15-13 في المباراة النهائية، ليختتم مشواره في البطولة بإنجاز مميز، بعدما تجاوز عددًا من أبرز اللاعبين من اليابان والصين وألمانيا والمجر والولايات المتحدة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الذي حققه اللاعب، مشيرًا إلى أنه يعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضة المصرية على الساحة الدولية، ومتمنيًا له مواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

كما وجه جوهر نبيل التهنئة إلى الأجهزة الفنية والإدارية المعاونة، والاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا التوفيق لمنتخبي الرجال والسيدات في منافسات الفرق، التي تختتم بها البطولة غدًا.