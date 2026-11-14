دي لا فوينتي يحسم موقف لامين يامال من مواجهة إنجلترا

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جاهزية لامين يامال للمشاركة أمام إنجلترا، مشيرًا إلى أن نجم برشلونة أصبح في حالة بدنية جيدة تسمح له بخوض المباراة دون أي مخاوف، مع ترك قرار مشاركته أساسيًا للجهاز الفني.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره الإنجليزي، مساء غد الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة.

وتحدث دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن حالة يامال، مؤكدًا رضاه عن الطريقة التي جرى التعامل بها مع وضع اللاعب خلال الفترة الماضية، قائلًا إن اللاعب في حالة رائعة، وإنه لا يرى حاجة لتغيير القرارات التي اتُخذت بشأنه، بعدما ساعدته على استعادة جاهزيته.

وأوضح مدرب إسبانيا أن إمكانية الدفع بيامال في التشكيل الأساسي لا تزال قيد الدراسة، لكنه شدد على أن مشاركته ستعني التأكد من وصوله إلى أفضل حالة بدنية، مضيفًا أن اللاعب قضى الفترة الماضية مع ناديه، وسارت الأمور بشكل جيد، كما استفاد من تجنب رحلتين طويلتين وظروف الطقس البارد.

وفي سياق آخر، أبدى دي لا فوينتي استغرابه من الفارق في القيمة السوقية بين اللاعبين الإسبان ونظرائهم في الدوري الإنجليزي، معتبرًا أن لاعبي بلاده يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة تجعلهم ضمن الأفضل عالميًا، رغم انخفاض المقابل المالي المدفوع للتعاقد معهم مقارنة باللاعبين الإنجليز.

وقال إن الأندية الإنجليزية تنفق مبالغ أكبر بكثير على لاعبيها، مؤكدًا اعتقاده بأن اللاعبين الإسبان يتفوقون من الناحية الفنية.

وعن المواجهة المرتقبة، أشار مدرب إسبانيا إلى أن المباراة تجمع منتخبين يحتلان المركزين الأول والثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشددًا على تمسكه بأسلوب اللعب الإسباني، الذي وصفه بالواضح والمميز، وثقته في قدرة لاعبيه على التعامل مع حجم التحدي.

واختتم دي لا فوينتي تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير ستكون على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، معتبرًا أن لقاء إسبانيا وإنجلترا سيكون واحدًا من أفضل المباريات التي يمكن مشاهدتها حاليًا على مستوى كرة القدم العالمية.