قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إن الأسعار الحالية للخضروات الأساسية «لا تمثل ارتفاعات غير طبيعية»، بالنظر إلى التوقيت السنوي الذي يشهد انتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية أثرت على منطقة شمال إفريقيا بأكملها، وتسببت في تراجع الإنتاج وانتشار الأمراض الزراعية.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والخسائر المتتالية التي تكبدها الفلاحون جراء تدني الأسعار خلال فترات سابقة، دفعتهم إلى تقليص المساحات المنزرعة، بالتزامن مع تأخر الإنتاج، وهو ما أدى إلى شعور المواطنين بزيادة الأسعار.

وأكد أن أسعار البطاطس تحديدًا ستشهد تراجعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء جني محصول العروة في محافظة المنيا، بينما تتجه أسعار باقي أصناف الخضروات نحو الاستقرار، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يُعد استثنائيًا على مستوى العالم، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتوترات الجيوسياسية والحروب التي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي عالميًا.

وشدد على أن مصر لا تعاني أي أزمة في وفرة الغذاء، بل لديها فائض تصديري من الخضروات والفاكهة يُقدر بنحو 10 ملايين طن.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، لفت نقيب الفلاحين إلى أنها لم تشهد أي تحرك منذ عامين، رغم وجود عجز محلي يصل إلى 40%، مرجعًا ذلك إلى جهود الوزارات المعنية في توفير اللحوم المبردة والمجمدة.

وأوضح أن سعر كيلو اللحوم البلدي يبلغ نحو 380 جنيهًا في القرى وضواحي القاهرة، بجودة ممتازة، بينما تطرح وزارات الزراعة والتموين والداخلية، إلى جانب المبادرات الحكومية، لحومًا مستوردة ذات جودة عالية بأسعار لا تتجاوز 300 جنيه، وتتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو.