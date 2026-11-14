رفض غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة، واصفًا إياه بأنه «مناورة جديدة»، مؤكدًا أن فريقي التفاوض عن حزبي «الليكود» و«يشار» حددا بالفعل موعدًا للاجتماع غدًا.

وقال آيزنكوت: «يدّعي أنه يريد الوحدة، لكنه يهين مناسبة وطنية في الكنيست، ويعمل على بث الفرقة والتحريض وكأن الغد لن يأتي. محاولة جيدة، لكن هذه الحيل لا تنطلي عليّ، ولا تنطلي أيضًا على الإسرائيليين»، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفقد معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، فيما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو يسعى إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة، لأنه يعلم أن «هناك أغلبية مطلقة» من الإسرائيليين والنواب تعارضه.

وأضاف أن حزب الليكود يمكنه الانضمام إلى حكومة طوارئ سيقودها، شريطة الاعتراف بالمبادئ التي طرحها وفك الارتباط بالمتطرفين، في إشارة إلى حزب «القوة اليهودية» الذي ينتمي إليه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكد آيزنكوت مرارًا استعداده لتشكيل حكومة تضم أي طرف يقبل بمبادئه الأربعة، بما في ذلك حزب الليكود من دون نتنياهو، الذي سبق أن أكد أنه لا ينبغي أن يستمر في السلطة.

وتشمل هذه المبادئ الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة، والالتزام بالقيم الواردة فيما يُعرف بوثيقة إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة الإلزامية، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، على جميع المواطنين في إسرائيل دون استثناء، بما في ذلك الحريديم، إلى جانب الاعتراف بحركة حماس بوصفها «منظمة إرهابية»، والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية.

وأشار آيزنكوت إلى أن الاختبار التالي لحزب الليكود سيكون في التصويت المقرر الثلاثاء على تعيين متان كهانا، عضو الكنيست عن حزب «يشار»، رئيسًا للكنيست.

وقال إن حزبي الليكود والصهيونية الدينية، إذا كانا يريدان حقًا إقامة شراكة سياسية حقيقية، كما يدّعيان، فعليهما السماح بإجراء العملية الديمقراطية على النحو الصحيح وفي موعدها المحدد، وتوجيه نوابهما إلى التصويت لصالح تعيين كهانا.