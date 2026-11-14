إسماعيل بقائي: واشنطن تهدد الإيرانيين بالتجويع عبر الحصار الاقتصادي

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قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة تهدد الشعب الإيراني بالتجويع عبر الحصار الاقتصادي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بقائي، السبت، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن الضغوط الاقتصادية على طهران.

وقال بقائي إن روبيو "يهدد بوقاحة بتجويع الشعب الإيراني عبر الحصار".

واعتبر أن الولايات المتحدة اعترفت بنيتها مواصلة ارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف أن واشنطن فشلت رغم سياساتها القائمة على "التهديد والعقوبات والإرهاب والعدوان" ضد إيران على مدى سنوات طويلة، لكنها تواصل ارتكاب الأخطاء ذاتها.

وكان روبيو صرح في وقت سابق بأن إيران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، لكن المشكلة تكمن في أن الشروط التي تواصل طرحها سخيفة".

وأضاف الوزير الأمريكي: "إنهم ليسوا جادين حتى الآن، لكن هذا قد يتغير. ففي نهاية المطاف، أنتم بحاجة إلى تناول الطعام".

وفي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، فيما ردت طهران بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها تعثرت جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.