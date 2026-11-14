خليل الحية يدعو لـ تحرك عاجل لمواجهة الكارثة المتفاقمة في غزة بحلول الشتاء

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، السبت، الدول العربية والإسلامية إلى "التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء".

جاء ذلك في بيان لحركة "حماس" حمل عنوان "الحية يوجّه رسائل إلى الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة"، وذلك إثر تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع حلول فصل الشتاء.

وتتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بما فيه وقف العمليات العسكرية، وفتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد البناء.

وتسبب هذا التنصل في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع، خاصة مع حلول فصل الشتاء وغرق خيام النازحين المهترئة بمياه الأمطار، بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال البيان إن الحية وجّه "رسائل إلى الدول العربية والإسلامية، يدعو فيها إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وسياسات التجويع، والحرمان من المأوى والخدمات الأساسية، وتفاقم معاناة السكان مع حلول فصل الشتاء".

وأضاف أن الحية أطلع "الدول العربية والإسلامية على الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، مؤكدا أن ما تشهده غزة لم يعد مجرد أزمة إغاثية طارئة أو تداعيات طبيعية للحرب، بل واقع مركب تتداخل فيه سياسات التجويع والتدمير الممنهج لمقومات الحياة، والتقييد المتعمد لدخول المساعدات والمواد اللازمة للتعافي".

وشدد الحية على "ضرورة العمل لإلزام الاحتلال بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل من القطاع، والتنفيذ الفوري للبروتوكول الإنساني الموقع في شرم الشيخ".

وأكمل: "وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع ومباشرة مهامها، وضمان وصول المؤسسات الأممية والإنسانية إلى جميع مناطق القطاع دون عوائق".

ودعا إلى "إطلاق حملة دولية طارئة لمواجهة تداعيات الشتاء، وتوفير مستلزمات الإيواء والتدفئة والوقود، وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتأهيل المرافق المتضررة".

و"توفير مراكز إيواء آمنة وكريمة للنازحين، إلى جانب حشد التمويل الدولي اللازم للاستجابة الإنسانية، والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وضمان إدخال مواد البناء والمعدات والآليات اللازمة"، وفق البيان.

وأهاب رئيس حركة "حماس"، بـ"الدول المعنية التحرك العاجل لحشد التأييد لمشروع قرار يُلزم الاحتلال بتنفيذ التزاماته الإنسانية، والعمل على عقد جلسة طارئة وعلنية لمجلس الأمن للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

ووفق البيان، "كان رئيس الحركة قد أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين في الدول الوسيطة، من أجل التحرك العاجل لتأمين الإغاثة وإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الموقعة".

وتفاقمت معاناة مئات آلاف النازحين خلال الأيام الماضية جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أغرقت خيامهم ومراكز إيوائهم، في ظل نقص حاد في مستلزمات الحماية من البرد.

والجمعة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تضرر أكثر من 200 ألف فلسطيني جراء الأمطار الغزيرة، إضافة إلى تضرر ملاجئ تؤوي أكثر من 40 ألف أسرة.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق شديدة الخطورة.

وتأتي المطالب الأوروبية في ظل تحذيرات أممية متصاعدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، ومطالبات بالسماح بإدخال الخيام والمعدات ومستلزمات الطوارئ والآليات اللازمة لتصريف مياه الأمطار وإزالة الأنقاض.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 74 ألفًا و695 شهيدا و176 ألفًا و93 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع السبت.

كما خلفت الإبادة دمارًا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع، وسط احتياجات هائلة للتعافي وإعادة الإعمار.