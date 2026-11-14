إسرائيل تتوغل في قرية بالقنيطرة وتقصف أراضي جنوبي سوريا

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توغلت قوة إسرائيلية، السبت، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط، فيما قصفت أراضي شرقي قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط وتنصب حاجزًا في القرية لتفتيش الأهالي"، دون تفاصيل.

ولاحقًا، ذكرت القناة ذاتها أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفتين مدفعيتين الأراضي الواقعة شرقي قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي"، دون الحديث عن إصابات.

والخميس، قصفت قوات إسرائيلية حرش قرية بريقة في محافظة القنيطرة، واختطفت شابين من بلدة جباثا الخشب بريف المحافظة الشمالي.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، توغلات إسرائيلية متكررة تشمل إقامة حواجز عسكرية، وتفتيش منازل، واعتقال مدنيين.

ووثقت مديرية إعلام القنيطرة 125 توغلًا إسرائيليًا و55 واقعة إقامة حواجز في المحافظة خلال أكتوبر الماضي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا.

ويأتي ذلك رغم اتفاقية فصل القوات الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تنص على إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.