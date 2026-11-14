فابينيو: اللعب مع صلاح شعور استثنائي وهدفنا التتويج بالدوري التركي

تحدث البرازيلي فابينيو، لاعب وسط طرابزون سبور التركي، بسعادة كبيرة عن اللعب مجدداً إلى جانب محمد صلاح، هذه المرة في صفوف طرابزون سبور، مشيراً إلى رغبته في كتابة فصل جديد في تاريخ النادي، والتتويج بلقب للجماهير.

وانضم فابينيو إلى طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من اتحاد جدة السعودي، ليلحق بمحمد صلاح الذي انضم بعد رحيله عن ليفربول.

وقال فابينيو في تصريحات نقلها موقع «karadenizgazete» التركي: «هناك انسجام الكبير بيني وبين صلاح ويظهر بوضوح على أرض الملعب.. ولم نأتي إلى طرابزون لمجرد تذكر إنجازات الماضي، بل هدفنا الرئيسي هو الفوز بلقب الدوري وإسعاد الجماهير».

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي: «أتذكر جيدًا ذكريات السنوات الخمس التي قضيتها مع محمد صلاح في ليفربول، والتواجد معه مجدداً شعور استثنائي للغاية».

وتابع: «الانسجام الكبير بيننا يجعلني أفهم تحركات صلاح ونواياه بمجرد استلام الكرة بشكل تلقائي، وفي كثير من الأحيان لا نحتاج حتى إلى التحدث ليفهم أحدنا الآخر».

وأكد: «لا نريد الاكتفاء بما حققناه في ليفربول، بل نطمح لكتابة فصل جديد مع طرابزون سبور.. الفريق لم يتشكل لمجرد لمّ الشمل، بل بهدف الفوز بلقب الدوري وحصد البطولات».

وواصل: «أريد أن نمنح الجماهير لحظات سعيدة تظل عالقة في أذهانهم لسنوات طويلة، هناك روح إيمان سائدة داخل غرفة الملابس، وتحقيق الأهداف التي نطمح لها لن يكون بالأمر السهل، لكن الفريق يمتلك المقومات اللازمة التي تتيح له الطموح لتحقيق إنجازات كبيرة».

وأتم: «الفريق بأكمله يجب أن يقاتل ككتلة واحدة، وأن يعمل أفراده من أجل بعضهم البعض، مع الحفاظ على رغبة دائمة في الفوز، وإذا توفرت هذه المقومات، فسيكون بإمكاننا تحقيق أهداف كبرى، وأحلم بإهداء لقب الدوري لجماهير طرابزون سبور والاحتفال بهذا الإنجاز سوياً».

ويحتل طرابزون المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن جلطة سراي المتصدر.