قال الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران والسلامة الجوية، إن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب حرصوا منذ اللحظة الأولى على نفي فرضية الهجوم السيبراني تمامًا «حفاظا على الهيبة والسمعة الأمريكية»، لافتا إلى أن أزمة عام 2023 كانت نتيجة ثغرة من جانب إحدى الدول دون أن تعترف أمريكا بذلك.

وأرجع خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر «صدى البلد» السبب وراء عدم الاعتراف بالهجمات السيبرانية، إلى أن الإقرار بحدوث اختراق سيبراني يُلزم الدولة بتسمية الطرف المعتدي وإعلان الحرب، كون «الهجوم السيبراني يعد نوعا من أنواع إعلان الحرب» ويضطرها للدخول في تصعيد كبير للغاية، لذا تفضل الولايات المتحدة الأمريكية عدم الإعلان والرد بأساليب أخرى غير معلنة حتى لو كانت على علم بالفاعل.

وأوضح أن الأزمة كبّدت الاقتصاد الأمريكي «خسائر مليارية فادحة للغاية» بخلاف التعويضات، لافتا إلى أن كبرى شركات الطيران الأمريكية مثل «أمريكان إيرلاينز» و«يونايتد» لم تتجاوز قوة تشغيلها حتى اللحظة نسبة 32% إلى 34% من معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن التداعيات لا تقتصر على نقل الركاب وحدها، وإنما حركة الشحن الجوي وسلاسل الإمداد داخل الولايات المتحدة، لا سيما أن المسافات الجوية بين بعض الولايات الأمريكية تتجاوز 9 ساعات طيران.

وتوقع أن تستغرق عودة الحركة الجوية إلى وتيرتها الطبيعية ما بين 24 إلى 48 ساعة حال سير الإجراءات بانتظام.

وأوضح أن منظومة الطيران تعتمد بالأساس على الخطط الأصلية والبديلة، ويمتلك كل طيار خطة طوارئ مسبقة تُعرف بنظام طوارئ «فقدان الاتصال» بالإضافة إلى قائمة بمطارات بديلة يتوجه إليها إذا مُنع من الهبوط لأي سبب سواء بسبب الأحوال الجوية أو أعطال أنظمة المطار.

وأكد أن كل دولة تحدد بروتوكولا خاصا لحالات «فقدان الاتصال» يراجعه الطيارون قبل دخول مجالها الجوي، بينما يتابع المراقبون الجويون مسار الطائرات عبر شاشات الرادار.

وألغت شركات طيران كبرى في الولايات المتحدة، السبت، أكثر من 3 آلاف و700 رحلة جوية، وأخّرت نحو 2000 رحلة أخرى، في وقت تسعى فيه البلاد إلى التعافي من أطول توقف لإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA أصدرت، الجمعة، قرارا بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق جميع الرحلات المغادرة تقريبا لمدة 5 ساعات، واضطر هذا الإجراء شركات الطيران إلى إلغاء نحو 10 آلاف رحلة وتأخير أكثر من 7 آلاف أخرى، وسط اضطرابات واسعة في حركة الطيران الأمريكي.