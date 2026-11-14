انطلقت فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمحاضرين الفنيين والبدنيين، بمشاركة 57 محاضرًا، في المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، تحت رعاية فيفا وإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية.

ويحاضر في المعسكر عصام عبد الفتاح، المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي، في الجانب الفني، والتونسية مروة الحناشي، مدربة اللياقة البدنية، إلى جانب جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام، ووجيه أحمد، عضو اللجنة، وشادي مصطفى، مسؤول المعسكر، وعبد الرحمن الشناوي، مسؤول تقنية المعلومات، فضلًا عن محمد أبو خاطر ومحمد طه والسيد فرج، مسؤولي اللياقة البدنية.

وتستمر فعاليات المعسكر حتى الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج فيفا الهادف إلى إعداد المحاضرين الفنيين والبدنيين وتطوير قدراتهم، ومواكبة أحدث المستجدات التعليمية والتثقيفية، بما يسهم في نقل الخبرات والمعارف الحديثة إلى الحكام بصورة علمية.

وتتضمن المحاضرات الفنية استعراض أحدث تعديلات قانون كرة القدم، والعمل على توحيد تفسيرات الحالات التحكيمية والتكتيكية، إلى جانب تدريب المحاضرين على استخدام تقنيات الفيديو «Video Test» لتحليل المواقف التحكيمية بدقة.

كما يشهد المعسكر جلسات تطبيقية داخل الملعب، تتضمن تنفيذ سيناريوهات فنية وبدنية، والتدريب على تصحيح الأخطاء بشكل فوري، بما يعزز الجوانب العملية لدى المحاضرين المشاركين.