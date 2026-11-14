أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي إنهاء تعاقده مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، وفشل الفريق في حجز مقعد بمرحلة الأدوار الإقصائية «البلاي أوف».

وذكر الموقع الرسمي للدوري الأمريكي لكرة القدم «MLS» أن قرار رحيل فايلر جاء عقب إنهاء دي سي يونايتد الموسم في المركز الرابع عشر بالقسم الشرقي، برصيد 33 نقطة، والمركز الثامن والعشرين في الترتيب العام الذي يضم 30 فريقًا، ليغيب عن الأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي.

وكان فايلر قد تولى قيادة دي سي يونايتد في يوليو 2025، قبل أن تنتهي رحلته مع الفريق بعد قيادة استمرت لموسم ونصف، خاض خلالها 43 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الفوز في 8 مواجهات، مقابل 19 هزيمة و16 تعادلًا.

ومن جانبه قال إركوت سوجوت، المدير الإداري لعمليات كرة القدم بالنادي: نود أن نشكر رينيه على التزامه ومساهماته مع دي سي يونايتد ونتمنى له ولعائلته كل التوفيق.