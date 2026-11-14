أصيب 6 فلسطينيين في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون، تخللها إحراق خيمة ومساكن في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات مساء السبت إلى 12.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا جنوب بلدة يطا، جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد موسى شناران في منطقة واد الرخيم، "وأشعلوا النار بالممتلكات ورشوا الغاز على العائلة ما تسبب في إصابة 5 مواطنين بالاختناق بينهم طفلة، كما هدموا أجزاء من طابق ثان للمنزل".

أما وسط الضفة، فذكرت "وفا" أن فلسطينيا أصيب بجروح في هجوم للمستوطنين على قرية المغير، فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابين من البلدة ذاتها.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا قوله إن المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية عند المدخل الغربي للقرية، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بعدد من المركبات.

أما في بلدة سلواد شرق رام الله، فذكرت "وفا" أن مستوطنين هاجموا شابا، فيما اقتحم الجيش البلدة واعتقله.

بدورها، قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين أحرقوا خيمة في تجمع بدوي بمنطقة المغاير، شمال شرقي بلدة دير قديس غرب مدينة رام الله، ما أدى إلى احتراقها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن التجمع البدوي يتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية في المنطقة "بهدف تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني".

وفي وقت سابق مساء السبت، أصيب 6 فلسطينيين في هجومين نفذهما مستوطنون إسرائيليون قرب مدينتي رام الله وبيت لحم (جنوب).

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن مستوطنين أطلقوا الرصاص نحو مركبة فلسطينية عند مدخل قرية دير جرير، شرق رام الله، مؤكدا "إصابة مواطن برصاص المستوطنين".

وأضاف أن "قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المصاب".

فيما أوضحت "وفا" أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح متوسطة "جراء اعتداء مستعمرين (مستوطنين) عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون في منطقة واد سيف ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 14 ألفا و742 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال ثلاث سنوات من الحرب على غزة، بما يشمل تخريب المحاصيل ومهاجمة المركبات والتجمعات السكنية، إلى جانب الاستهداف المتكرر لموسم قطف الزيتون.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.