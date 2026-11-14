عشرات الآلاف يتظاهرون في مدن برتغالية احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار المساكن

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أكثر من 30 مدينة وبلدة في أنحاء البرتغال، اليوم السبت، في أكبر احتجاج تشهده البلاد حتى الآن ضد الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، والذي يشتكي كثيرون من أنه جعل تملك أو استئجار منزل أمرا بعيد المنال.

وتسببت أزمة السكن في اندلاع احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، حيث قام بعض النشطاء بالتخييم في الساحات الرئيسية بوسط مدينتي لشبونة وبورتو، عاصمة البرتغال وثاني أكبر مدنها.

وقامت شرطة مكافحة الشغب، مدعومة بالكلاب البوليسية، بفض بعض هذه الاحتجاجات، مما أثار اتهامات باستخدام القوة المفرطة.

واستلهمت احتجاجات الأسابيع الأخيرة حراكها من مظاهرات بدأت في إسبانيا المجاورة الشهر الماضي، على خلفية شكاوى مماثلة تتعلق بارتفاع تكاليف السكن وعدم القدرة على تحملها.

وشهدت عدة دول أوروبية اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق في الشوارع خلال فصل الخريف الجاري.

وجرى تنظيم احتجاجات اليوم السبت في البرتغال تحت شعار: «لن ندعهم يسرقون حقنا في السكن».

وتنوعت أعمار المشاركين الذين ساروا خلف لافتات وأعلام كبيرة بين مراهقين ومتقاعدين، فيما تخللت مسيرة لشبونة قرع الطبول والموسيقى والهتافات.

ويطالب النشطاء بوضع حد أقصى لزيادة الإيجارات، وتوفير حماية قانونية أكبر للمستأجرين ضد الإخلاء، وتأمين المزيد من المساكن ميسورة التكلفة.