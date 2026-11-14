مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب جنوب غربي كولومبيا

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب على أحد الطرق السريعة جنوب غربي كولومبيا، اليوم السبت، حسبما أعلنت الشرطة الوطنية.

وذكر تقرير للشرطة، اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، أن السائق ربما غلبه النعاس لفترة وجيزة أثناء القيادة، مما تسبب في وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أفراد فرق الطوارئ وهم يقدمون المساعدة للركاب المصابين، فيما ظهر أشخاص يبكون بجوار الحافلة المنقلبة على طريق جارزون - نيفا السريع.

وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة بوجوتا، قبل أن تتم إزالتها من الطريق لاحقا وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن السلطات لا تزال تحاول تحديد الملابسات الدقيقة لانقلاب الحافلة في إقليم هويلا، لكنها ترجح أن السائق تعرض لحالة من "النوم الخاطف"، وهي فقدان الوعي والنوم لبضع ثوان أثناء القيادة.

ولم تعلن السلطات على الفور هويات الضحايا.

وكانت الحافلة قد انطلقت من بلدة سان فيسنتي، الواقعة في إقليم كاكيتا جنوبي كولومبيا.