الرئيس الباكستاني يشيد بالقوات الأمنية بعد مقتل 16 مسلحا في شمال وزيرستان

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم السبت، بالقوات الأمنية لنجاحها في القضاء على 16 مسلحا، خلال عملية أمنية في منطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا.

وقال الرئيس الباكستاني إن "الأمة تثمن تضحيات أبنائها"، مؤكدا أن تضحيات أفراد القوات الأمنية الذين لقوا حتفهم خلال العملية في شمال وزيرستان ستظل محل تقدير، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأكد مجددا أن "العمليات الناجحة التي تُنفذ في إطار خطة عزم الاستحكام ضد الإرهابيين المدعومين من جهات خارجية، ستتواصل بكل قوة حتى القضاء على آخر إرهابي"، وفقا لبيان صحفي صادر عن الجناح الإعلامي للأمانة العامة للرئاسة.

تأتي العملية في إطار الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الباكستانية لمكافحة الجماعات المسلحة في إقليم خيبر بختونخوا، ولا سيما المناطق الحدودية مع أفغانستان، التي تشهد هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن.

وتواصل باكستان تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية ضمن خطة "عزم الاستحكام"، التي أُطلقت لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والاتهامات الباكستانية لجهات خارجية بدعم الجماعات المسلحة، وهي اتهامات تنفيها الأطراف المعنية.