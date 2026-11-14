تحدث الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل عن علاقته بأشقائه وعائلة العدل، مؤكدًا أن الأسرة تتمتع بترابط كبير، وأن أفرادها تربوا على احترام الأخ الأكبر والحرص على بعضهم بعضًا، وهي القيم التي نشأوا عليها في المنصورة وشبرا.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن نجاحه هو نجاح أشقائه، ونجاحهم هو نجاحه، موضحًا أنه عندما أهدى جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر إلى عائلة العدل، كان يهديها إلى الأسرة التي نشأ في كنفها، وتعب أفرادها معًا، وأسّسوا شركات وحققوا نجاحات مشتركة.

ونفى العدل أن يكون الأكثر تمردًا بين أشقائه، مؤكدًا أن جميع أفراد الأسرة لديهم قدر من التمرد، وأن شقيقه جمال متمرد للغاية، كما أن شقيقه محمد شارك في مظاهرات الطلبة خلال سبعينيات القرن الماضي، وتعرض للاعتقال في سجن القلعة.

وأوضح أن أفراد العائلة لم يعملوا جميعًا في المجالات التي درسوها؛ فمحمد طبيب بيطري، وجمال درس الآداب والفلسفة، ورمزي درس العلوم، وسامي درس التجارة قبل التحاقه بالمعهد، مشيرًا إلى أن تغيير المسار المهني لم يكن أمرًا غريبًا داخل الأسرة.

وكشف أنه ربما كان أكثر أشقائه لفتًا للانتباه في هذا الجانب، بعدما غيّر مساره المهني عقب وصوله إلى مرحلة متقدمة في دراسة الطب، واستعداده لمناقشة رسالة الدكتوراه، لافتًا إلى أنه مارس الطب لمدة 11 عامًا، وعمل في قسم طوارئ الأطفال، إلى جانب المذاكرة والعمل في عيادته.

وأكد أن الانتقال من الطب إلى المجال الفني في ذلك الوقت وفي عمره لم يكن أمرًا سهلًا، خاصة أن الطب يتطلب جهدًا كبيرًا ودراسة مستمرة ومسؤوليات متعددة، معتبرًا أن هذه الخطوة ربما كانت السبب في اختلاف تجربته المهنية عن تجارب أشقائه.