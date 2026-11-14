الجيش اليمني يعلن التصدي لمسيرات حوثية استهدفت مدينة مأرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، تصدي دفاعاتها الجوية لعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينة مأرب شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينة مأرب، المكتظة بالسكان والنازحين.

ولم يذكر المركز تفاصيل بشأن عدد الطائرات المسيرة أو نتائج عملية التصدي، كما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن الحادثة.

وتعد مأرب من أبرز جبهات المواجهة بين الطرفين، إذ تسيطر القوات الحكومية على مدينة مأرب وحقول النفط والغاز فيها، فيما تسيطر جماعة الحوثي على مديريات ومناطق ريفية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، وهو الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.