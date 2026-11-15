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سيطر الجيش السوداني، السبت، على 3 مناطق وعدد من القرى بولاية غرب كردفان شرقي مدينة النهود ثاني أكبر مدن الولاية، بحسب مصادر عسكرية .

وأفادت مصادر عسكرية للأناضول بأن قوات الجيش والقوات المساندة واصلت تقدمها في ولاية غرب كردفان وسيطرت على مناطق "خماسات ومركب وأم عويشة" وعدد من القرى شرقي مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وأكدت المصادر أن القوات تواصل تقدمها في اتجاه مدينة النهود بولاية غرب كردفان بعد أن فرضت سيطرتها على مدينة الخوي الجمعة.

كما بثت عناصر من الجيش والقوات المساندة مقاطع فديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق دخولهم إلى مناطق خماسة وأم عويشة.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص.

وتأتي هذه التطورات عقب تقدم الجيش في ولاية غرب كردفان مؤخرا، وسيطرتها على مدينة الخوي، التي تبعد حوالي 100 كيلو متر من مدينة النهود.

والجمعة، سيطر الجيش السوداني والقوات المساندة له، على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق إعلان مسؤولين سودانيين.

والسبت الماضي، سيطر الجيش على منطقة "عيال بخيت" شمال غربي مدينة الخوي، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق مصادر مطلعة للأناضول.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.