زيارة رئيس الموساد لواشنطن تثير مخاوف من هجوم أمريكي جديد على إيران

أثارت زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان إلى واشنطن مخاوف لدى الوسطاء الدوليين بين الولايات المتحدة وإيران، من أن تسهم المشاورات الأمنية والاستخباراتية في دفع الإدارة الأمريكية نحو شن هجوم عسكري جديد على طهران، بحسب ما أوردته القناة 13 العبرية.

وفي المقابل، تشير تقارير إلى أن الضغوط السعودية والتركية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجنب التصعيد العسكري بدأت تؤثر في حساباته، وسط مساعٍ إقليمية لمنع تجدد المواجهة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مستشاريه خلال الأيام الأخيرة بأنه يدرس الامتناع عن تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، استجابة لطلبات حلفائه في المنطقة، ما لم تقدم طهران أو جماعة الحوثيين على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة.

وبحسب المصادر، كان ترامب قد أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال محادثات جرت قبل نحو أسبوعين، بنيته شن هجوم على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، إلا أن بن سلمان حثه على التريث، معتبرا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بدأت تحقق نتائج ملموسة.

واشنطن تراهن على العقوبات وإسرائيل تواصل الضغط

وفي هذا السياق، تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يلحقان أضرارا متزايدة بالاقتصاد الإيراني، فيما لا يُتوقع أن تؤدي جولة إضافية من الضربات العسكرية إلى تغيير جوهري في الموقف الإيراني خلال المفاوضات.

لكن مسئولا أمريكيا أشار إلى أن إسرائيل تواصل الضغط على واشنطن من أجل الانتقال إلى جولة عسكرية جديدة.

من جهته، صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من لهجته تجاه طهران، قائلا إن إيران تخضع لسيطرة رجال دين شيعة متطرفين يتخذون قراراتهم وفقا لمعتقداتهم، ولا يضعون الأوضاع الاقتصادية للبلاد في حساباتهم.

هجوم إيراني معلن على رادار أمريكي في البحرين

ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين، في هجوم قالت التقارير إنه الأول من نوعه منذ سبتمبر الماضي ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط.

ووفقا للتقارير، جاء الهجوم ردا على ضربة استهدفت منطقة مدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز في اليوم السابق.

وفي تصريحات إذاعية، لم يستبعد ترامب تنفيذ هجوم جديد على إيران، قائلا إنه لن يتردد في التحرك إذا لم تسر الأمور كما ينبغي، مضيفا أن النظام الإيراني يواجه انهيارا وأزمة اقتصادية وتضخما، وأنه فقد السيطرة على مضيق هرمز، وفق تعبيره.

الجيش الإسرائيلي: لا ضرورة ملحة للهجوم حاليا

وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، أفادت القناة "13" بأن التقييم الذي عرضه الجيش الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "يشار" جادي أيزنكوت خلال لقاء أمني، يفيد بأن إسرائيل ينبغي أن تنضم إلى أي هجوم أمريكي محتمل على إيران إذا قرر ترامب تنفيذه، لكن لا توجد ضرورة ملحة لشن هجوم في الوقت الراهن.

أما رئيس الأركان إيال زامير، فيرى، بحسب التقرير، أنه إذا اضطرت إسرائيل إلى مهاجمة إيران، فينبغي أن تستمر العملية حتى انهيار النظام.

ونقل التقرير عن مسئولين عسكريين إسرائيليين قولهم لنتنياهو إن الحفاظ على الاستقرار الداخلي في إسرائيل ضروري لاتخاذ قرارات بشأن السياسة تجاه إيران.

وكان ترامب قد أكد، في تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشيال" قبل يومين، أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع طهران، قائلا إن الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط اقتصادية واستراتيجية، وإنها تسيطر على مضيق هرمز، وفق ادعائه.