ابنته المخرجة والمنتجة يسر فلوكس تحاوره في لقاء مفتوح بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، غدًا الأحد 15 نوفمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاءً مفتوحًا مع الفنان الكبير فاروق فلوكس، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة السابعة والأربعين للمهرجان.

وتدير اللقاء ابنته المخرجة والمنتجة يسر فلوكس، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم.

لقاء مفتوح يستعيد كواليس ستة عقود من الفن

ويستعيد فلوكس خلال اللقاء أبرز محطات مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من ستة عقود، وكواليس تجاربه في السينما والمسرح والتليفزيون، وذكرياته مع كبار النجوم والمخرجين الذين شاركهم العمل، إلى جانب رؤيته للتحولات التي شهدتها مهنة التمثيل عبر الأجيال.

ويكتسب اللقاء طابعًا خاصًا مع تولي ابنته يسر فلوكس إدارة الحوار، بما يتيح استكشاف جوانب إنسانية وشخصية من رحلته، إلى جانب استعادة الحكايات والمواقف التي شكلت تجربته الفنية.

ويُعد فاروق فلوكس أحد الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري، بقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما، وبأدائه التلقائي وحضوره الذي منح أدواره تأثيرًا يتجاوز مساحتها، وجعل شخصياته حاضرة في ذاكرة الجمهور.

من المسرح الجامعي إلى أبرز أعمال السينما والتليفزيون

وُلد فلوكس في حي عابدين بالقاهرة، وبدأت علاقته بالفن من خلال المسرح الجامعي أثناء دراسته بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، حيث التقى بعدد من الفنانين الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز نجوم المسرح والسينما.

وجمع طوال سنوات بين عمله مهندسًا وممارسة التمثيل، في تجربة استثنائية انعكست على انضباطه المهني وتنوع خبراته.

وشهدت خشبة المسرح انطلاقته الفنية، إذ شارك الفنان فؤاد المهندس في مسرحية «أنا وهو وهي»، ولفت الأنظار بأدائه شخصية «سليط» في مسرحية «سيدتي الجميلة»، قبل أن تتوالى مشاركاته في أعمال مسرحية بارزة، منها «سنة مع الشغل اللذيذ»، و«قصة الحي الغربي»، و«الواد سيد الشغال».

وفي السينما، شارك فلوكس في عدد من الأفلام المهمة، من بينها «درب الهوى»، و«قضية عم أحمد»، و«الراقصة والسياسي»، فيما امتد حضوره إلى الدراما التليفزيونية من خلال أعمال ارتبطت بوجدان المشاهدين، منها «دموع في عيون وقحة»، و«رأفت الهجان»، و«الزيني بركات»، و«هوانم جاردن سيتي»، و«عائلة الحاج متولي».

محطات بارزة في مشواره الفني وتكريم مهرجان القاهرة

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد كرّم فاروق فلوكس خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لإسهاماته الفنية ومسيرته الطويلة التي أثرى خلالها السينما والمسرح والتليفزيون بعشرات الشخصيات والأعمال.

ويتيح اللقاء فرصة للجمهور والأجيال الجديدة من الفنانين وصناع السينما للتعرف عن قرب على تجربة فلوكس، والاستماع إلى حكاياته وذكرياته، في إطار اهتمام المهرجان بالاحتفاء برموز الفن المصري ونقل خبراتهم إلى الأجيال المقبلة.

أيام القاهرة لصناعة السينما.. منصة لدعم المواهب وتبادل الخبرات

تُعد «أيام القاهرة لصناعة السينما» منصة مهنية لدعم صناعة السينما العربية، من خلال اللقاءات المتخصصة والورش والبرامج التدريبية، وإتاحة فرص التواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمنتجين والخبراء، بما يعزز التعاون ويدعم المواهب الجديدة في مختلف مراحل الصناعة.

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.