النائب محمد جبريل: تسليم خطابات الموافقة على تعويضات مزارعي أبيس

أكد النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم السبت، تسليم خطابات رسمية بالموافقة على صرف التعويضات المستحقة لمزارعي أبيس الذين جرى استقطاع مساحات من أراضيهم الخاصة لصالح مشروع المسار الناقل للمياه، موضحا أن الخطوة المتبقية تتمثل في تحويل المبالغ المستحقة من هيئة المساحة إلى الحسابات البنكية للمزارعين.

وقال جبريل، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن الملف استغرق أكثر من 4 سنوات من العمل والمتابعة بالتعاون مع النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، من خلال تقديم طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية؛ بهدف ضمان حصول أهالي أبيس على حقوقهم في التعويض عن الأراضي التي شملها قرار نزع الملكية لصالح المشروع القومي.

وأضاف أن الخطابات التي جرى تسليمها موجهة إلى مسئولي هيئة المساحة بالإسكندرية والبحيرة، وتتضمن الموافقة على صرف التعويضات للمزارعين، مشيرا إلى أن الجهود تركز حاليا على استكمال الإجراءات المالية اللازمة لتحويل المستحقات إلى أصحابها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تسليم الخطابات جرى بحضور عدد من أهالي أبيس داخل مقر المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، بحضور المهندس محمد مصطفى، المراقب العام، مؤكدا أن التحرك يأتي في إطار الوفاء بالتعهدات تجاه المواطنين ومتابعة مطالبهم حتى استرداد حقوقهم.

وأشار إلى أن الهدف من التحركات البرلمانية كان ضمان حصول المزارعين على التعويضات المستحقة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الدولة القومية، مؤكدا تقديره لصبر أهالي أبيس وثقتهم وتعاونهم طوال فترة متابعة الملف.

وأشاد بدور لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في دعم مطالب أهالي أبيس واستضافتهم لمناقشة مشكلاتهم، مثمنا جهود النائب أحمد السجيني في متابعة القضية، إلى جانب جهود المهندس محمد مصطفى، المراقب العام للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، وأمين الزراعة والري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية.

وأكد استمرار متابعة الإجراءات حتى تحويل التعويضات إلى الحسابات البنكية للمزارعين، مشددا على أن حصول أهالي أبيس على حقوقهم يظل الهدف الأساسي من التحركات التي استمرت على مدار السنوات الماضية.