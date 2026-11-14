تلقى منتخب البرتغال هزيمة كبيرة على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1-4، أمام ضيفه منتخب الدنمارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، في أول مباراة يخوضها المنتخب البرتغالي بعد اعتزال الأسطورة كريستيانو رونالدو.

افتتح منتخب الدنمارك التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 43، نفذها بنجاح بيير إيميل هويبيرج، ثم أضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني والثالث لمنتخب الدنمارك في الدقيقتين 50 و 57، فيما اختتم يواكيم أندرسن رباعية الضيوف في الدقيقة 75، وسجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+4.

وأعلن كريستيانو رونالدو مطلع شهر نوفمبر الجاري اعتزال اللعب الدولي، قبل أيام من إعلان قائمة المنتخب البرتغالي لمعسكر نوفمبر، على خلفية مشاكل مع المدير الفني للمنتخب جورجي جيسوس.

بهذا الفوز رفع منتخب الدنمارك رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد منتخب البرتغال عند 12 نقطة في المركز الأول، وتأتي النرويج في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وحرص المنتخب البرتغالي والجماهير البرتغالية على تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، بعد اعتزاله اللعب الدولي.

ومع نزول اللاعبين لأرض الملعب ارتدي الجميع قميص رونالدو الشهير الذي يحمل الرقم 7، وذلك قبل انطلاق المواجهة.

كما توقفت المباراة في الدقيقة السابعة، حيث وجهت الجماهير تحية تقدير للرجل الذي مثّل البرتغال لأكثر من 23 عاماً، وأصبح واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ البلاد.

ورفعت الجماهير لافتة كبيرة وكتب عليها: «شكرًا أيها القائد» مع صور من مسيرته الدولية والألقاب التي حققها مع المنتخب البرتغالي، كما ظهرت العبارة ذاتها على جدران مدرجات ملعب براجا البلدي، بالإضافة إلى اسم البرتغال يتوسطه صورة رونالدو والرقم 7 بدلا من حرف T.

في سياق متصل قرر الاتحاد البرتغالي تغيير شكل الرقم 7 على قميص المنتخب، مشيرًا إلى أن هوية الرقم 7 التي كان يرتديه رونالدو ستبقى خالدة باسمه إلى الأبد.

ونشر الاتحاد البرتغالي فيديو قصير لعملية طباعة الشكل الجديد للرقم 7 على قميص البرتغال، وكتب عليه: «حان الوقت للكشف عن شكل رقم 7 جديد.. لأن هناك رقمًا واحدًا سيبقى خالدًا».

كما قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إبقاء الغرفة التي كان يشغلها رونالدو في مقر تدريبات المنتخب «سيدادي دو فوتبول» خالية، وذلك خلال أول تجمع دولي للمنتخب منذ اعتزاله.