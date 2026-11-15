عصام عبد الفتاح: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز كان نجم كأس العالم 2026

أشاد عصام عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، بتعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري، معتبرًا أنه من أفضل الحكام على مستوى العالم، وأن اختياره يمثل حلًا مميزًا لإدارة مواجهة بحجم الفريقين.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» على قناة الحياة، إن بارتون أدار 4 مباريات في كأس العالم 2026، من بينها المواجهة الأصعب بين فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي. وأضاف أن الحكم السلفادوري كان نجمًا في كأس العالم، مشيرًا إلى أن إسناد مباراة صعبة مثل الأهلي وبيراميدز إليه يعكس الثقة الكبيرة في قدراته، وتابع: «لو الأهلي أو بيراميدز اعترض على تعيين إيفان بارتون يبقى فيه حاجة غلط.. أصل هنجيب مين يحكم؟! أعتقد إن الناديين هيكونوا سعداء بتعيينه».

وأوضح عبد الفتاح أن لجنة الحكام طلبت الاستعانة بحكام من أوروبا ينتمون إلى أفضل الدوريات الكبرى، لكن جميع الأسماء التي جرى ترشيحها ارتبطت بتعيينات في مسابقاتها المحلية، ما دفع اللجنة إلى اختيار بارتون باعتباره أحد أفضل الخيارات المتاحة.

وتطرق الخبير التحكيمي إلى تطوير منظومة التحكيم في مصر، معترفًا بوجود بعض الأخطاء داخل لجنة الحكام، لكنه وصفها بالبسيطة، مؤكدًا العمل على معالجتها سريعًا.

وأشار إلى انطلاق تدريبات عملية ومحاضرات مكثفة في الجوانب البدنية والفنية، ضمن خطة تطوير المنظومة بالكامل، كاشفًا عن انضمام ما لا يقل عن 10 حكام جدد إلى الدوري بنهاية الموسم الحالي.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور جيل جديد من الحكام، قادر على تمثيل التحكيم المصري بصورة مشرفة.