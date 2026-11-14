مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية على أوكرانيا

أفاد مسئولون أوكرانيون، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 مدنيًا بجروح، جراء سلسلة من الهجمات الروسية التي استهدفت مدنًا أوكرانية.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا، ميخايلو سيميكين، عبر تطبيق تيليجرام، أن الهجمات أسفرت عن إصابة 22 شخصًا على الأقل في المدينة وحدها، بينهم ثلاثة أطفال، مشيرًا إلى أن المدينة كانت قد تعرضت بالفعل لهجوم روسي يوم الجمعة.

وفي المساء، أصابت طائرة مسيرة هجومية روسية منشأة لإمدادات الطاقة في إقليم تشيرنيهيف، مما أسفر عن مقتل رجلين وإصابة آخر، وفقًا لما أفاد به مسئولون.

وفي مدينة بافلوهراد بمنطقة دنيبروبتروفسك، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليكساندر هانجا، بمقتل رجل في الهجمات الروسية، مضيفًا أن 13 شخصًا آخر، من بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، قد نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباتهم.

ولم ترد أي معلومات حول نوعية الأسلحة المستخدمة في أي من الهجومين، أو حجم الأضرار الناجمة عنهما.

وتشن روسيا عملية عسكرية أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

ومع الجمود الذي تشهده خطوط المواجهة الأمامية، يركز الجيش الروسي منذ أشهر هجماته بشكل أساسي على المراكز الحضرية في أوكرانيا.