منافسة قوية وتقارب في الدرجات خلال الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»

واصل برنامج «دولة التلاوة» منافساته في موسمه الثاني، من خلال الحلقة الثانية، التي شهدت تنافسًا قويًا بين القراء المشاركين، حيث قدم المتسابقون تلاوات قرآنية متميزة، تنوعت فيها الأصوات وأساليب الأداء، وسط تقارب واضح في درجات لجنة التحكيم.

وأظهرت نتائج التقييم تصدر كل من محمد عبد الرحمن الخولي ومحمد رضا العشري قائمة المتسابقين، بحصول كل منهما على 274 درجة، وجاء الحسين بركات وبدر عبد الحكيم في المرتبة التالية، برصيد 273 درجة لكل منهما.

وحصل عباس العيسوي على 272 درجة، فيما نال الحسن بركات 271 درجة، وحصل يوسف الصواف على 270 درجة، بينما جاء نصر السيد نصر في المركز الأخير برصيد 265 درجة.

وشهدت الحلقة منافسة فاصلة بين الحسن بركات ويوسف الصواف، لحسم بطاقة الاستمرار في المسابقة، وانتهت باختيار لجنة التحكيم يوسف الصواف لمواصلة المنافسة، فيما غادر الحسن بركات البرنامج، إلى جانب نصر السيد نصر، وفقًا لنتيجة التقييم.

وتعكس نتائج الحلقة الثانية استمرار المنافسة القوية بين المتسابقين، في ظل تقارب مستويات الأداء والدرجات، بما يضفي مزيدًا من التشويق على مجريات الموسم الثاني، ويزيد ترقب الجمهور لما تحمله الحلقات المقبلة من تلاوات ومنافسات جديدة.