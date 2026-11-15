دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف عند إنجازاتها ونسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن فريقه نجح بالفعل في ترك بصمة مميزة خلال حقبته الحالية، لكنه شدد على أن الطموح لا يزال حاضرًا لمواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات، قبل المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، حيث يتصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه، بينما تحتل كرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط، وتتذيل التشيك المجموعة دون رصيد.

وقال دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت: «لقد تركنا بصمتنا بالفعل خلال حقبتنا الحالية، وسنرى في المستقبل ما إذا كان منتخب آخر سيتمكن من تجاوزنا، لكننا نمتلك حتى الآن الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات المتتالية دون هزيمة في تاريخ كرة القدم، برصيد 44 مباراة».

وأضاف: «لا نريد التوقف عند هذا الحد، بل نسعى إلى مواصلة التطور وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، فهذا الفريق يمتلك طموحًا كبيرًا، وأصبح الفوز بمثابة هاجس بالنسبة لنا، ونتعامل مع كل مباراة وكأنها الأخيرة».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه حقق 12 انتصارًا متتاليًا، ويطمح إلى تمديد هذه السلسلة بالفوز على إنجلترا، قائلًا: «نسعى غدًا لتحقيق الانتصار الثالث عشر على التوالي».

وتطرق دي لا فوينتي إلى موقف لامين يامال، نجم برشلونة، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام التشيك بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، مؤكدًا تعافي اللاعب بشكل جيد، دون حسم موقفه من المشاركة أساسيًا.

وأوضح: «سنرى ما إذا كان سيبدأ المباراة، لكن إذا شارك أساسيًا فهذا يعني أنه في حالة تسمح له بذلك. لا أعرف ما إذا كان قادرًا على خوض 90 دقيقة كاملة، لكنه في حالة ممتازة، وتعافى بصورة جيدة، كما استفاد من تجنب رحلتين طويلتين والتعرض للبرد، وحصل على قسط كافٍ من الراحة».

ووصف مدرب إسبانيا المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا بأنها ربما تكون أفضل مباراة يمكن مشاهدتها حاليًا على مستوى المنتخبات، في إشارة إلى قيمة المنتخبين والمستوى الذي يقدمانه.

وعلى جانب آخر، علق دي لا فوينتي على تصريحات الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بشأن مخاوف وقوع حوادث عنصرية في ملعب ميتروبوليتانو، مؤكدًا أنه لا يعتقد بوجود مثل هذه السلوكيات في إسبانيا.

وتأتي هذه المخاوف في ظل استدعاء وسائل إعلام إنجليزية وقائع سابقة شهدتها العاصمة مدريد عام 2004، عندما تعرض اللاعبان آشلي كول وشون رايت فيليبس لإهانات عنصرية خلال إحدى المباريات.