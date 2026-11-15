عمرو أديب ساخرا من شلل حركة الطيران في أمريكا: المطار كامل العدد وخليك فوق شوية

سخر الإعلامي عمرو أديب، من شلل حركة الطيران التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى بقاء نحو 3700 طائرة عالقة في الأجواء دون القدرة على الهبوط بسبب تكدس المطارات بالكامل.

وقال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «إم بي سي مصر»: «كارثة 3700 طيارة في السماء ومش عارفين ينزلوا فين! المطار كومبليت عندنا مفيش مكان، طب اركن بضهري، كان على عيني بس خليك فوق شوية!».

ولفت إلى إن الأزمة بلغت ذروتها باضطرار الطيارين إلى التواصل مع أبراج المراقبة الجوية عبر البريد الإلكتروني «الإيميل» في 22 نقطة مراقبة، معقبا: «يوم الجمعة، الطيارات كانت بتكلم أبراج المراقبة بالإيميل!».

وأشار إلى تكرار اعتذار المطارات عن استقبال الطائرات ورفض طلبات الهبوط نتيجة امتلاء المطارات بالكامل.

وألغت شركات طيران كبرى في الولايات المتحدة، السبت، أكثر من 3 آلاف و700 رحلة جوية، وأخّرت نحو 2000 رحلة أخرى، في وقت تسعى فيه البلاد إلى التعافي من أطول توقف لإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA أصدرت، الجمعة، قرارا بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق جميع الرحلات المغادرة تقريبا لمدة 5 ساعات، واضطر هذا الإجراء شركات الطيران إلى إلغاء نحو 10 آلاف رحلة وتأخير أكثر من 7 آلاف أخرى، وسط اضطرابات واسعة في حركة الطيران الأميركي.