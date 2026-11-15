أذربيجان تؤكد دعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها علييف، الأحد، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان استقلال دولة فلسطين، وفق بيان للرئاسة الأذربيجانية.

وهنأ علييف في رسالته الرئيس عباس والشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى، باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني.

وشدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع فلسطين، القائمة على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل.

وقال علييف: "أظهرت أذربيجان دائما تضامنها في موقفها من القضية الفلسطينية، وتدعم حل هذه القضية على أساس مبدأ الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكد الرئيس الأذربيجاني استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني، قائلا: "سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأُعلن قيام دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988، خلال انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية، حيث تلا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "إعلان الاستقلال" الذي أقره المجلس.

وجاء الإعلان في سياق الانتفاضة الأولى، التي اندلعت في ديسمبر 1987، وفي ظل تصاعد المطالب الفلسطينية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.